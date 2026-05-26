العراق يجدد لإيران رفضه استخدام أراضيه للاعتداء ويبحث التنسيق الاستخباري مع باكستان

شفق نيوز- موسكو

بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع نائب الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي باقري، والمدير العام لشؤون التحليل في جهاز الاستخبارات الباكستاني المشترك اللواء آزاد سجاد خان، كل على حدة، يوم الثلاثاء، التأكيد مع الأخير على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وتبادل المعلومات، ومع الجانب الإيراني تجديد التأكيد على منع استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ورد لوكالة شفق نيوز، أن قاسم الأعرجي التقى في العاصمة الروسية موسكو، علي باقري، وتناول اللقاء، استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل دعم الحوار عبر القنوات الدبلوماسية، لإنهاء الصراع في المنطقة، إلى جانب بحث تعزيز العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وجدد الأعرجي، التأكيد على أن الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على دول الجوار⁠، مشيراً إلى الحاجة لتشكيل مجلس تنسيق أمني بين جميع دول المنطقة.

من جانبه أعرب باقري، عن سعادته بلقاء الأعرجي في إيران قريباً، مشيداً بدور العراق الإيجابي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، كما ⁠قدم باقري، التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، متمنياً لها النجاح والتوفيق في مهامها المقبلة.

وفي اللقاء الثاني الذي كان مع المدير العام لشؤون التحليل في جهاز الاستخبارات الباكستاني المشترك، اللواء آزاد سجاد خان، فقد تناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباري بين العراق وباكستان، فضلاً عن بحث تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على جميع المستويات.

ونقل الأعرجي، تحيات رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، إلى الجانب الباكستاني، مشيداً بالعلاقات الأخوية بين البلدين، مثمناً بذات الوقت⁠ الدور الباكستاني في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

كما جدد الأعرجي التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وتبادل المعلومات.

من جانبه استعرض المدير العام لشؤون التحليل في جهاز الاستخبارات الباكستاني، آخر مستجدات المفاوضات بين طهران وواشنطن والدور الذي تلعبه بلاده في الوساطة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، مؤكداً أهمية التعاون الثنائي بين العراق وباكستان، لا سيما في المجال الأمني وتبادل المعلومات والتدريب وتزويد العراق بالمعدات العسكرية الحديثة.