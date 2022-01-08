العراق يتسلم 50 متهما بالانتماء لداعش من سوريا

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الامنية العراقية، يوم السبت، عن تسلمها 50 عراقياً متهماً بالانتماء الى تنظيم "داعش" من الجانب السوري.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "العراق تسلم 50 متهماً عراقياً ينتمون الى عناصر عصابات داعش من الذين القى القبض عليهم داخل الأراضي السورية سابقاً".

وأوضحت أن "عملية التسليم جرت بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري عن طريق منفذ ربيعة"، مشيرى إلى "تسليمهم الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".