العراق يتسلم 47 فرنسياً من سوريا لمحاكمتهم في بغداد

شفق نيوز- بغداد

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن تسلم السلطات العراقية 47 فرنسيا كانوا محتجزين في شمال شرق سوريا للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، وذلك تمهيدا لمحاكمتهم.

ونقلت الوكالة الأمريكية، عن ثلاثة مسؤولين أمنيين عراقيين، قولهم: "ستتم إحالة الفرنسيين المذكورين إلى القضاء في العراق لمحاكمتهم بتهم الإرهاب".

ووفقا للمسؤولين العراقيين المذكورين، كان هؤلاء الفرنسيون محتجزين في أحد مراكز الاعتقال الواقعة في شمال شرق سوريا، ضمن نحو 9 آلاف شخص متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش وتشرف على حراستهم قوات قسد التي يقودها الأكرادبدعم من الولايات المتحدة، وذلك قبل أن يتم تسليمهم إلى العراق منذ شهر ونصف الشهر. ولم يتم الإعلان عن عملية نقلهم من قبل.

وأشارت الوكالة، إلى أنها لم تتمكن حتى الآن من التواصل مع المسؤولين الفرنسيين للتعليق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نقل مواطنين فرنسيين متهمين بالانتماء لتنظيم داعش، من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم. ففي عام 2019، جرى تسليم العراق 13 فرنسيا يشتبه بأنهم كانوا ينتمون لداعش من سوريا لمحاكمتهم. وتم أيضا تسليم آلاف المواطنين العراقيين المحتجزين في سوريا إلى العراق لمحاكمتهم.

وبحسب المسؤولين فإن "قسد" قامت بشكل إجمالي بتسليم 3192 سجينا إلى العراق، حيث حُكم على 724 منهم بالإعدام، فيما حُكم على 1381 بالسجن المؤبد.