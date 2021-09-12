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العراق يتسلم 100 عنصر من داعش من قوات سوريا الديمقراطية

Category: أمـن

Date: 2021-09-12T17:43:46+0000
العراق يتسلم 100 عنصر من داعش من قوات سوريا الديمقراطية

شفق نيوز/ سلمت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الاحد، 100 عنصر من عناصر داعش الى القوات العراقية عبر منفذ ربيعة الحدودي.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان العناصر كانوا في سجون اليبكه وجرى نقلهم وتسليمهم بناءً على اتفاق بين الحكومة العراقية واليبكه.

وأضاف المصدر؛ أنه جرى تسليمهم الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى ليتم التحقيق معهم ومحاكمتهم بعد ذلك كونهم يحملون الجنسية العراقية ومن مختلف المحافظات. 

ولفت المصدر؛ إلى أن نقل عناصر داعش عبر الحدود تم تحت حماية مشددة ودخلوا الاراضي العراقية عبر منفذ ربيعة الحدودي الذي جرى التسليم والاستلام فيه.

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