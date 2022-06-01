سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يتسلم من سوريا وجبة جديدة من أُسر داعش وعشرات العناصر من التنظيم

Category: أمـن

Date: 2022-06-01T08:32:25+0000
العراق يتسلم من سوريا وجبة جديدة من أُسر داعش وعشرات العناصر من التنظيم

شفق نيوز/ من المقرر أن تصل اليوم الأربعاء من سوريا قافلتان تضمان قرابة 150 أًسرة من عناصر تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية وتحديدا في محافظة نينوى حيث افتتحت الحكومة الاتحادية مخيما خاصاً يأويهم رغم الاعتراضات على الصعيد الشعبي والسياسي.

وصرّح مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، بوجود قافلتين جديدتين من أسر عناصر داعش قادمة من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة جنوب الموصل، موضحا أن القافلتين ستدخلان من الجانب السوري عبر قضاء سنجار في ناحية الشمال وتتجه الى الموصل.

وسيكون هنالك تسليم قرابة 60 عنصراً من عناصر التنظيم الى القوات العراقية، وسيتم نقلهم من سوريا على حدةٍ عبر منفذ ربيعة الحدودي، وفقا للمصدر.

وتشهد المناطق الحدودية وطريق موصل - ربيعة انتشاراً امنياً كثيفاً بقوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي والشرطة وكذلك الأمن الوطني والاستخبارات والمخابرات لتأمين نقل الأسر الى المخيم، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

كما أشار المصدر ذاته إلى تسليم عناصر داعش الى وكالة الاستخبارات للتحقيق معهم وتقديمهم الى القضاء.

وكانت الحكومة العراقية قد نقلت منذ العام الماضي في وجبات عشرات الأسر العراقية التي ينتمي أبناؤها إلى تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى وسط رفض واعتراض الحكومة المحلية وسكان المحافظة.

related

انفجارات عنيفة تهز الحدود العراقية - السورية

Date: 2021-10-11 20:19:29
انفجارات عنيفة تهز الحدود العراقية - السورية

العراق يرسل تعزيزات الى حدوده مع قرب انطلاق عملية عسكرية تركية

Date: 2019-10-09 11:21:14
العراق يرسل تعزيزات الى حدوده مع قرب انطلاق عملية عسكرية تركية

الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل البغدادي

Date: 2019-10-27 13:25:01
الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل البغدادي

كيف طار رأسه؟.. الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية البغدادي

Date: 2019-11-03 10:44:39
كيف طار رأسه؟.. الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية البغدادي

فرنسا تحمل تركيا المسؤولية في حال ظهور داعش مرة اخرى في سوريا والعراق

Date: 2019-10-18 16:38:10
فرنسا تحمل تركيا المسؤولية في حال ظهور داعش مرة اخرى في سوريا والعراق

غوتيريش: لا يمكننا الطلب من العراق ايجاد حل للدواعش بدلاً عن العالم

Date: 2019-11-12 19:36:09
غوتيريش: لا يمكننا الطلب من العراق ايجاد حل للدواعش بدلاً عن العالم

العراق يحدد موقفاً من محاكمة الارهابيين في سوريا

Date: 2019-10-31 12:30:11
العراق يحدد موقفاً من محاكمة الارهابيين في سوريا

انتشار أمني واسع على طريق بنينوى استعداداً لدخول وجبة جديدة من أُسر داعش للعراق

Date: 2021-09-29 10:28:48
انتشار أمني واسع على طريق بنينوى استعداداً لدخول وجبة جديدة من أُسر داعش للعراق