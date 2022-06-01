العراق يتسلم من سوريا وجبة جديدة من أُسر داعش وعشرات العناصر من التنظيم

شفق نيوز/ من المقرر أن تصل اليوم الأربعاء من سوريا قافلتان تضمان قرابة 150 أًسرة من عناصر تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية وتحديدا في محافظة نينوى حيث افتتحت الحكومة الاتحادية مخيما خاصاً يأويهم رغم الاعتراضات على الصعيد الشعبي والسياسي.

وصرّح مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، بوجود قافلتين جديدتين من أسر عناصر داعش قادمة من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة جنوب الموصل، موضحا أن القافلتين ستدخلان من الجانب السوري عبر قضاء سنجار في ناحية الشمال وتتجه الى الموصل.

وسيكون هنالك تسليم قرابة 60 عنصراً من عناصر التنظيم الى القوات العراقية، وسيتم نقلهم من سوريا على حدةٍ عبر منفذ ربيعة الحدودي، وفقا للمصدر.

وتشهد المناطق الحدودية وطريق موصل - ربيعة انتشاراً امنياً كثيفاً بقوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي والشرطة وكذلك الأمن الوطني والاستخبارات والمخابرات لتأمين نقل الأسر الى المخيم، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

كما أشار المصدر ذاته إلى تسليم عناصر داعش الى وكالة الاستخبارات للتحقيق معهم وتقديمهم الى القضاء.

وكانت الحكومة العراقية قد نقلت منذ العام الماضي في وجبات عشرات الأسر العراقية التي ينتمي أبناؤها إلى تنظيم داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى وسط رفض واعتراض الحكومة المحلية وسكان المحافظة.