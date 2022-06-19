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العراق يتسلم أكثر من 200 حدث مطلوبين بتهم "الإرهاب" من قسد

Category: أمـن

Date: 2022-06-19T10:53:48+0000
العراق يتسلم أكثر من 200 حدث مطلوبين بتهم "الإرهاب" من قسد

شفق نيوز/ تسلمت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى، يوم الأحد، أكثر من 200 حدث مطلوبين بتهم "إرهاب" كانوا مسجونين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المديرية تسلمت 206 أحداث لا تتجاوز اعمارهم الـ18 عاماً مطلوبين بتهم "الإرهاب".

واوضح أن هؤلاء المطلوبين كانوا مسجونين لدى قوات قسد وتم نقلهم تحت حماية مشددة للتحقيق معهم ومحاكمتهم من بعد ذلك.

وفي مطلع شهر حزيران الجاري، وصلت قافلتان تضمان قرابة 150 أًسرة من عناصر تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية وتحديدا في محافظة نينوى حيث افتتحت الحكومة الاتحادية مخيما خاصاً يأويهم.

وصرّح مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، بوجود قافلتين جديدتين من أسر عناصر داعش قادمتان من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة جنوب الموصل، موضحا أن القافلتين دخلتا من الجانب السوري عبر قضاء سنجار في ناحية الشمال وتتجه الى الموصل.

وسيكون هنالك تسليم قرابة 60 عنصراً من عناصر التنظيم الى القوات العراقية، وسيتم نقلهم من سوريا على حدةٍ عبر منفذ ربيعة الحدودي، وفقا للمصدر.

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