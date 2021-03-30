العراق يتسلم رفات جندي مفقود من حرب الكويت

شفق نيوز/ ‏تسلم العراق، اليوم الاثنين، من الكويت، وبرعاية اللجنة الثلاثية، رفاتًا بشرية لجندي عراقي فُقِد خلال حرب الخليج 1990-1991 مع متعلقاته وهويته العسكرية.

‏وقد عُثِر على الرفات البشرية في مطلع شباط الماضي في جزيرة بوبيان التي تقع شمال الكويت. وتمت عملية نقل الرفات وفقًا للإجراءات المتفق عليها بين البلدين وبمساعدة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اطار عمل اللجنة الفنية الفرعية.

‏ويعد هذا التطور الأول من نوعه منذ العام 2013، والذي سيمكّن أفراد عائلة الشخص المفقود بعد إكمال اختبارات الحمض النووي اللازمة والتي سيتم إجراؤها في دائرة الطب العدلي العراقي، من الحصول أخيرًا على إيضاحٍ بشأن مصير قريبها بعد ثلاثة عقود عاشوا فيها حالة عدم التيقن الرهيبة.

‏تم تأسيس اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية التي انبثقت عنها في عامي 1991 و1994 على التوالي للمساعدة في التأكد من مصير الأشخاص الذين فقدوا خلال حرب الخليج 1990-1991.

وتترأس اللجنة الدولية للصليب الأحمر هاتين اللجنتين واللتين تتألفان من ممثلين عن جمهورية العراق ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية.

وقد إنضمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لاحقًا في عام 2014 بصفة مراقب.