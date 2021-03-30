العراق يتسلم أبراج مراقبة وقطع غيارات من التحالف الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر في التحالف الدولي بقيادة أمريكا، الثلاثاء، بأن العراق تسلم مساعدات جديدة من التحالف تمثلت بأبراج مراقبة وقطع غيارات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية العراقية تسلمت مجموعة جديدة من ابراج المراقبة من التحالف الدولي في قاعدة عين الاسد الحوية بمحافظة الأنبار".

كما أفاد المصدر بأن "القوات الجوية العراقية وصلت على متن طائرة عسكرية الى قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، من أجل تسلم قطع غيار للطائرات".

وأضاف أن "الطائرة العسكرية كانت محملة بست منصات من قطع الغيار التي سوف ترسل الى اميركا للتصليح، وفي نفس الوقت جلبت سبع من منصات قطع الغيار للطائرات العراقية".