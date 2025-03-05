العراق يبحث تعزيز أمن حدوده الدولية وسط تحركات إسرائيلية مقلقة

شفق نيوز/ بحث الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، تعزيز الإجراءات المتعلقة بأمن الحدود الدولية، ومناقشة "الاستراتيجية الوطنية لإدارة الحدود"، لدعم وتطوير المنافذ الحدودية لتعزيز الأمن القومي.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وجملة من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش تعزيز الإجراءات المتعلقة بأمن الحدود الدولية، والاستمرار في توفير جميع أنواع الدعم بهذا الصدد، وكذلك مناقشة (الاستراتيجية الوطنية لإدارة الحدود)، لدعم وتطوير المنافذ الحدودية، والحدود البرية والبحرية العراقية".

وأوضح، أن الاجتماع يهدف إلى "الوصول للهدف الأساسي لهذه الاستراتيجية الذي يصبّ في تعزيز الأمن القومي، وتوفير الإرشادات والسياقات المناسبة للسلطات المعنية والأجهزة المشاركة في إدارة وحماية الحدود، وتأكيد التزام العراق بمبادئ وأحكام المعاهدات الدولية، وتحقيق التوازن بين ضمان سلامة الحدود وأمنها من جهة وتسهيل السفر والسياحة والتجارة والاستثمار من جهة أخرى، لدعم الاقتصاد العراقي".

وتابع، أنه "في محور آخر، بحث المجلس تعزيز آليات العمل الخاصة بمواجهة التطرّف وإعادة التأهيل النفسي والمجتمعي والفكري، من خلال الاعتماد على الجهات ذات العلاقة".

وشهد الاجتماع، بحسب البيان، التأكيد على استمرار تنفيذ مفردات الخطط المرسومة لتأمين أجواء شهر رمضان، وتكثيف الجهود لتوفير الظروف الآمنة والمناسبة لجميع المواطنين خلال أيام هذا الشهر.

وكان تقرير سابق لوكالة شفق نيوز سلط الضوء على ما تشهد منطقة جنوب سوريا خلال الأسابيع الأخيرة من تطورات عسكرية لافتة، تمثّلت بقيام الجيش الإسرائيلي بشنّ غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية في جنوب دمشق، ترافق ذلك مع تحركات برية في ريفي درعا والقنيطرة.

وتزامنت تلك التحركات على الأرض مع تحليلات ترى أن إسرائيل تمارس ضغطاً أمنياً مباشراً بغية تطويق النفوذ الإيراني وقطع خطوط الإمداد التي تربط العراق بلبنان مروراً بسوريا.

كما تذهب بعض القراءات إلى أن إسرائيل قد تسعى للاستفادة من حالة الانقسام والانشغال الداخلي الذي تعانيه دمشق، وبالتالي اتخاذ مواقع عسكرية جديدة قد تصل امتداداتها نحو مخيم الركبان في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.

ويدعم هذه الفرضية الحديث عن إمكانية اكتساب إسرائيل حدوداً فعلية مع العراق للمرة الأولى، إذ إن التحرك في مناطق الفرات قد يشكّل حلقة وصل تتيح لها تقليص نفوذ الفصائل الموالية لإيران.

وقال مسؤول حكومي تحدث في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، إن "بغداد تنظر بقلق إلى التحركات الإسرائيلية في سوريا، حيث يرى العراق أن أي تمدد إسرائيلي يمثل تهديداً مباشراً لأمننا القومي، خاصة في ظل الصراع الإقليمي بين إسرائيل وإيران، والذي يلعب العراق دوراً حساساً فيه".

وعلى النسق ذاته، يرى خبراء ومحللون عراقيون أن التوغّل الإسرائيلي جنوب سوريا ليس حدثاً منعزلاً، بل له تداعيات أمنية وسياسية مباشرة على العراق ينبغي دراستها.