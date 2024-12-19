العراق يباشر بإعادة الجنود السوريين الى بلادهم

شفق نيوز/ اعلنت السلطات الامنية العراقية، يوم الخميس، المباشرة بإعادة المئات من الجنود السوريين الى بلادهم.

وقال الناطق باسم الداخلية و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن: الجهات العراقية المتخصصة تباشر اليوم الخميس ، بإعادة الجنود السوريين الى بلادهم بعد أن عملت على تنسيق العمل مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال.

من جهته قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحافلات السورية وصلت الى الحد الفاصل بين العراق لغرض اكمال اجراءات تسلم جنودهم.

ومع انهيار الجيش السوري في الساعات التي سبقت سقوط الأسد، سمحت السلطات العراقية بدخول مئات الجنود السوريين الفارّين من الجبهة إلى العراق عن طريق منفذ القائم الحدودي.

وقال مسؤول عراقي أمني إن "عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق بلغ ألفين من عناصر بين ضابط وجندي"، لافتا إلى أن "دخولهم جاء بالاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

و أفاد مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اليوم، بأن العشرات من الجنود السوريين، الذين لجأوا إلى العراق عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، نظموا تظاهرة أمس الثلاثاء للمطالبة بالعودة إلى بلادهم.