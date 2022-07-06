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العراق وإيران يوقعان مذكرتين للتعاون الأمني وتنظيم الزيارات الدينية

Category: أمـن

Date: 2022-07-06T17:11:10+0000
العراق وإيران يوقعان مذكرتين للتعاون الأمني وتنظيم الزيارات الدينية

شفق نيوز/ وقعت وزارتا الداخلية العراقية والإيرانية، يوم الاربعاء، مذكرتين حول التعاون الامني وتنظيم الزيارات الدينية وتطوير التعاون التجاري وامن الحدود بين البلدين.

وقال معاون وزير الداخلية الإيراني، سيد مجيد مير أحمدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار وزير الداخلية العراقي، اللواء مهدي الفكيكي، عُقد في العاصمة بغداد "لقد استعرضنا اليوم العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الحدودية والتجارية والاسواق الحدودية وتعزيز التعاون بين المحافظات الحدودية والقضايا المتعلقة بزوار البلدين".

وبين انه "جرى خلال ذلك توقيع مذكرتين حول التعاون الامني وتنظيم زيارة الاربعين؛ على امل ان تفضي هذه المباحثات الى نتائج ايجابية في سياق تطوير التعاون التجاري وامن الحدود بين العراق وايران".

ويزور مير احمدي العراق على رأس وفد سياسي رفيع، لمتابعة تنفيذ الاتفاق الامني الموقع بين بغداد وطهران والتحضير لاقامة مراسم اربعينية الامام الحسين هذا العام؛ وقد التقى بمقر قيادة الشرطة العراقية في بغداد، وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، ومستشاره اللواء مهدي الفكيكي، وعدداً من كبار المسؤولين في هذه الوزارة.

وافادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، بأن مباحثات الجانبين تركزت على مراسم زيارة الاربعين وازالة العقبات المحتملة في هذا الخصوص.

كما تولى نائب وزير الداخلية رئاسة الفريق الايراني خلال اجتماعات اللجان الامنية المشتركة مع العراق، لتنفيذ الاتفاق الثنائي الموقع تزامنا مع زيارة وزير الداخلية العراقي قبل نحو شهر لطهران.

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