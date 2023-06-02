العراق وإيران يرفعان مستوى التعاون الاستخباراتي وتعزيز أمن الحدود

شفق نيوز/ أكد قائد قوات حرس الحدود العراقي، اللواء محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، يوم الجمعة، متانة العلاقة بين القادة الميدانيين على الحدود العراقية الإيرانية، لافتاً إلى أن هذا التواصل والتفاعل سيستمر، بينما شدد نظيره الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، على تعزيز أمن الحدود المشتركة وتسهيل حركة زوار أربعينية الإمام الحسين.

وقال السعيدي، خلال لقائه نظيره الإيراني، إن "استقبال الزوار الإيرانيين هو أحد أولويات الحكومة العراقية، لأنهم يدخلون بلاده بنية خالصة لزيارة الإمام الحسين"، مشدداً على ضرورة "نقل الخبرات ورفع مستوى التعاون الاستخباراتي بين البلدين".

وذكر القائد العسكري أن "العراق وإيران لديهما أهداف مشتركة وأيضا أعداء مشتركين، وهو الأمر الذي يتطلب رفع مستوى التعاون ونقل الخبرات في مكافحة الإرهاب والجماعات المعادية والتصدي لأشكال التهريب عبر حدود الدولتين المشتركة".

من جانبه، نوه قائد قوات حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، إلى أن "قوات حرس الحدود في البلدين تعمل معا لضمان أمن الشعبين، بلغت قيادة حرس الحدود في إيران النضج الكامل في المجال الحدودي، واليوم تتولى مهمة توفير الأمن لحدود البلاد البالغة مسافتها 8755 كم".

وأشار المسؤول الإيراني، إلى "التفاعل الإيجابي والعلاقات الحدودية الجيدة بين قوات حرس الحدود في بلاده والعراق"، لافتا إلى أن "لبلاده 1609 كم من الحدود المشتركة مع العراق، ويتم ضبط هذه المسافة الطويلة من الحدود المشتركة على خلفية العلاقات الطيبة والتفاعل الجيد التي تجمع قوات حرس الحدود في البلدين".