العراق وإيران يتفقان على فتح مقار أمنية مشتركة على الحدود بين البلدين لضبط حركة الزائرين

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم السبت، الاتفاق مع الجانب الإيراني على فتح مقار أمنية مشتركة على الحدود الدولية البرية الممتدة بين البلدين بهدف ضبط حركة زائري العتبات المقدسة بالتزامن مع قرب حلول شهر محرم وزيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي عقب اجتماع جمعهما في منفذ زرباطية الحدودي بمحافظة واسط العراقية.

وقال الشمري خلال المؤتمر، إن الهدف من زيارة الوزير الإيراني كان لزيادة التنسيق وضبط الحدود الدولية، وكذلك مناقشة الاستعدادات لزيارة أربعينية الإمام الحسين عبر المنافذ الحدودية البرية والتي ستبدأ مراسمها اعتبارا من الأول من شهر صفر لغاية الـ20 من الشهر ذاته في المنافذ الحدودية البرية بين البلدين.

وأضاف أنه تم الاتفاق على التنسيق في موضوع تبادل المعلومات بين الجانبين، مشيرا الى الاتفاق أيضا على فتح مقار مشتركة على الحدود بين البلدين لغرض ضبط حركة الزائرين والسيطرة عليها، وعملية تفويجهم خلال فترة الزيارة.