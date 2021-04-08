العراق وإيران يتبادلان رفات عشرات العسكريين

شفق نيوز/ تبادل إيران والعراق، يوم الخميس، رفات 68 عسكريا سقطوا ضحايا في الحرب التي وقعت بين البلدين عام 1980 واستمرت ثماني سنوات.

ونقلت وكالة أنباء ”جوان“ الإيرانية عن رئيس اللجنة الإيرانية للبحث عن المفقودين في الحرب، الجنرال محمد باقر زاده، قوله إنه ”تم صباح اليوم الخميس عبر منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق نقل جثامين 63 عسكريا إيرانيا قتلوا في الحرب مع العراق“.

وأضاف الجنرال باقر زاده أنه ”بعد شهرين من الجهود التي بذلت تمكنا من العثور على جثث هؤلاء الإيرانيين الذين قتلوا في معارك اندلعت بمناطق عمليات عسكرية جنوب العراق“.

كما ذكرت الوكالة الإيرانية، أن الجانب الإيراني سلم نظيره العراقي جثث خمسة عسكريين عراقيين عثر عليها داخل الأراضي الإيرانية.