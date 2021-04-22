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العراق وإيران يبحثان سبل مكافحة المخدرات على حدودهما

Category: أمـن

Date: 2021-04-22T14:15:23+0000
العراق وإيران يبحثان سبل مكافحة المخدرات على حدودهما

شفق نيوز / بحث وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي ونائب وزير الدفاع الإيراني حجت الله قريشي، يوم الخميس، سبل تبادل الخبرات الأمنية بين البلدين، وتكثيف الجهود لمكافحة المخدرات على حدودهما المشتركة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية، أن "الغانمي وقريشي والوفد المرافق، ناقشا أهمية تبادل الخبرات الأمنية بين البلدين".

وشهد لقاء المسؤولين الأمنيين والعسكريين العراقيين والإيرانيين، وفقا للبيان، "مناقشة سلسلة من القضايا التي تعزز أمن واستقرار البلدين".

وبحث الغانمي، بحسب البيان، مع نائب وزير الدفاع الإيراني، "استمرار التنسيق والتعاون المشترك بهدف توفير الأمن على الحدود بين البلدين ومحاربة الجريمة بأشكالها كافة وبما فيها المخدرات".

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