العراق وإيران: اتفاق على تشكيل "لجنة ميدانية" لتنفيذ بنود الاتفاق الأمني

شفق نيوز- بغداد

اكد العراق، يوم الاثنين، للجانب الإيراني على التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، فيما جرى التأكيد على تنفيذ بنود الاتفاق الأمني بين البلدين بشكل كامل، عبر تشكيل لجنة ميدانية لمتابعته.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأعرجي ترأس في العاصمة الإيرانية طهران، وفد العراق الأمني في الجلسة الرسمية بين الوفدين الأمنيين العراقي والإيراني، فيما ترأس وفد الجانب الإيراني، أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني".

وأضاف "جرى خلال الجلسة استعراض شامل للعلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما جرى التطرق للاتفاق الأمني المشترك لأمن الحدود وواقع أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية، وكذلك التزامات العراق فيما يتعلق بنقل المعارضة من الحدود وإيقاف كافة الأنشطة العسكرية والسياسية لها".

وتابع "كما شهدت الجلسة استعراضا للخطوات التي نفذت على الأرض والتحديات في موقع الحدود، حيث أكد الجانب العراقي التزامه الثابت بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية من قبل اي طرف ضد اي دولة من دول الجوار ".

وتناولت الجلسة ايضاً "بحث الجانب الاقتصادي وسبل تعزيز أمن حدود البلدين، حيث أثنى الجانب الإيراني على جهود العراق وتنفيذه الفقرات الواردة في الاتفاق الأمني المشترك والنتائج التي ساهمت بتعزيز الأمن "، كما ورد في البيان.

وختم الاجتماع بـ"الاتفاق بين الجانبين على تشكيل لجنة ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطوات المتفق عليها ضمن الاتفاق".

وتأتي زيارة الأعرجي إلى إيران بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق، ووقف إطلاق النار في غزّة، والتطورات السياسية في سوريا.