العراق أولا ثم نيجيريا وسوريا: الدول الأكثر تعرضا للارهاب حاليا

شفق نيوز/ شخّصت مجموعة "جهاد أناليتيكس" المتخصصة بمتابعة الهجمات الارهابية حول العالم، يوم الاحد، العراق كأثر دول العالم تعرضاً للإرهاب، ومن بعده نيجيريا.

ونقلت صحيفة "ديلي بوست" النيجيرية عن المجموعة وفقاً لبيانات الأبحاث، فقد جاء العراق في المقدمة بتعرضه للهجمات الارهابية، واحتلت نيجيريا وسوريا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

واظهر التقرير انه بين كانون الثاني/ يناير، وحزيران/ يونيو العام 2022، سجل العراق اكبر عدداً من الهجمات الارهابية بلغ 337 عملية، في حين سجلت نيجيريا 305 اعتداءات، مقابل 142 هجوما ارهابيا في سوريا.

وأوضح التقرير ان جماعتي "بوكو حرام" وتنظيم داعش في غرب افريقيا، هما المسؤولتان عن غالبية الهجمات في نيجيريا، وذلك على الرغم من التأكيدات المستمرة للحكومة النيجيرية بأن قوة الارهابيين تدهورت بدرجة كبيرة.