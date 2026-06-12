العراق.. وفاة سجينين والإطاحة بمتهمين بينهم "سماسرة مرضى"

شفق نيوز- البصرة/ صلاح الدين/ بابل

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، مساء اليوم الجمعة، بوفاة نزيلين في سجن البصرة، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، الإطاحة بعدد من المتهمين بقضايا إرهابية وجنائية وذلك خلال عمليات أمنية استباقية في محافظة صلاح الدين، فيما تمكنت شرطة محافظة بابل من القبض على "سماسرة مرضى" وضبط عيادات مخالفة في مدينة الحلة.

وعن حادثة وفاة النزيلين، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "سجيناً يبلغ من العمر 41 عاماً توفي داخل سجن البصرة المركزي إثر إصابته بجلطة دماغية، فيما توفي سجين آخر يبلغ من العمر 55 عاماً متأثراً بمضاعفات مرضية أعقبت خضوعه لعملية جراحية في الأمعاء، وتم نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي البصرة أيضا، بين مصدر أن "شاباً يعمل سائق توك تك قتل في قضاء الصادق شمال البصرة، نتيجة خلافات ودوافع عشائرية، فيما باشرت القوات الأمنية إجراءاتها التحقيقية لكشف ملابسات الحادث وملاحقة المتورطين".

وفي صلاح الدين، ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارز القيادة نفذت عمليات أمنية استباقية في عدد من قواطع المسؤولية تم خلالها القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة شملت قضايا إرهابية والسرقة والخطف والتزوير.

أما في بابل، فقد أعلنت شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تنفيذ حملة تفتيشية بعد توفر معلومات استخبارية أشارت إلى وجود حالات سمسرة واحتيال واستغلال للمرضى مقابل مبالغ مالية في مركز مدينة الحلة .

وبحسب البيان، فقد أسفرت الحملة عن إلقاء القبض على عدد من المخالفين الذين كانوا يمارسون أعمال السمسرة للأطباء والمتاجرة بالحالات المرضية للمراجعين من خلال استدراجهم وإرشادهم إلى بعض الأطباء مقابل مبالغ مالية، كما تمكنت المفارز من ضبط عدد من العيادات التمريضية وعيادة لطب الأسنان تعمل دون إجازات أصولية.