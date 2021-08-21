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العراق وتركيا يوقعان اتفاقية تعاون في الصناعات الدفاعية

Category: أمـن

Date: 2021-08-21T08:21:03+0000
العراق وتركيا يوقعان اتفاقية تعاون في الصناعات الدفاعية

شفق نيوز / وقع العراق وتركيا، اتفاقية تعاون إطارية، في مجال الصناعات الدفاعية، على هامش معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف IDEF".

وبحسب بيان لرئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، وقع الاتفاقية من الجانب التركي رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ومن الجانب العراقي رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي.

وتشمل الاتفاقية مأسسة التعاون التركي العراقي بما يمهد لتنفيذ فعاليات تعاون في مجال الصناعات الدفاعية، فضلا عن تأمين البلدين احتياجات المؤسسات الأمنية كافة من المعدات والخدمات المتعلقة بالدفاع، والعمل المشترك على تطوير الأسلحة وإنتاجها، وبيعها لطرف ثالث.

كما تنص الاتفاقية على العمل المشترك من أجل صيانة وتحديث المنظومات الحربية في ترسانة الدولتين، والتعاون في نقل التكنولوجيا والتعليم والمعلومات والوثائق.

وتشمل الاتفاقية أيضا عقد اجتماعات دورية بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية، من أجل متابعة سير وعمل مشاريع التعاون المتفق عليها بين البلدين، وتبادل الزيارات للهيئات الفنية وللخبراء في مجال الصناعات الدفاعية.

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