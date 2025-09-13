العراق وباكستان يعززان التعاون العسكري بين قواتهما الجوية

شفق نيوز- بغداد

أجرى قائد القوة الجوية العراقية، الفريق الطيار الركن مهنّد غالب محمد راضي الأسدي، يوم السبت، زيارة رسمية إلى مقر قيادة القوة الجوية الباكستانية في العاصمة إسلام آباد، على رأس وفد رفيع المستوى، وبحضور الملحق العسكري العراقي هناك، وذلك في إطار تعزيز التعاون العسكري بشأن الدفاعات الجوية بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأسدي والوفد المرافق حظوا باستقبال رسمي مهيب تخلله عرض لحرس الشرف، أعقبه لقاء مع القائد الجوي المارشال زهير أحمد بابر صديقي، قائد القوة الجوية الباكستانية".

وبحث الجانبان، بحسب البيان، "سبل تطوير التعاون العسكري، خصوصاً في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات وإقامة التمارين المشتركة، بما يعزز الجاهزية والانسجام العملياتي للقوتين الجويتين".

وأشاد الأسدي، بـ"التطور التكنولوجي والتدريبي الذي حققته القوة الجوية الباكستانية"، مؤكداً "حرص العراق على الاستفادة من التجارب الرائدة لإعادة هيكلة منظومة التدريب الجوي العراقي وفق أحدث النماذج العالمية".

في المقابل، أكد قائد القوة الجوية الباكستانية، "التزام بلاده بدعم العراق في برامج التدريب وبناء القدرات"، معلناً استعداد إسلام آباد إلى "توسيع آفاق التعاون العسكري بما يخدم مصالح القوات المسلحة في البلدين".