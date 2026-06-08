العراق والناتو يبحثان الأمن والتدريب والذكاء الاصطناعي

شفق نيوز- بغداد

عقد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مع قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق رامون أرمادا فاسكيز، من موقعه المؤقت في مدينة نابولي الإيطالية.

وقال مكتب الاعرجي الإعلامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الجانبين بحثا خلال الاجتماع عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين العراق وبعثة الناتو بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز القدرات الأمنية العراقية.

وأكد الأعرجي أهمية مواصلة الشراكة مع بعثة الناتو في مجالات التدريب والاستشارة، إضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة والأمن السيبراني، مشيراً إلى أن البعثة ذات طابع استشاري وتدريبي يهدف إلى دعم القدرات الوطنية.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، والاحتكام إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في معالجة الأزمات.

من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو في العراق استمرار دعم الحلف للعراق في مجالات التدريب وبناء القدرات، وفقاً للأولويات التي تحددها الحكومة العراقية واحتياجات المؤسسات الأمنية.