العراق والسعودية يوقعان مذكرة تشمل 17 بنداً لمكافحة المخدرات

شفق نيوز- الرياض

وقع وزير الصحة العراقي، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، صالح مهدي الحسناوي، يوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تضم 17 بنداً لتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة المخدرات والسلائف الكيميائية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحسناوي زار وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، والتقى مع وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة".

وتم خلال اللقاء، بحسب البيان، "التوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، تتضمن 17 مادة تُنظم أوجه التعاون في مختلف مجالات مكافحة المخدرات، من بينها تبادل المعلومات والخبرات الفنية، وتعزيز التنسيق في مجالات الوقاية والمراقبة والرصد المبكر، بما يخدم جهود الطرفين في مواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية".

وأشار البيان إلى أن توقيع هذه المذكرة يُعد خطوة مهمة في إطار الشراكة الإقليمية لمكافحة المخدرات، وتأكيداً على التزام العراق بالتعاون مع الدول الشقيقة لمواجهة التحديات المشتركة في هذا المجال الحيوي.

وجرت الزيارة وتوقيع الاتفاقية بحضور سفيرة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية صفية السهيل، وشهدت مناقشات معمقة بشأن السياسات الوطنية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، ومجالات التكامل المؤسسي بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين، بما يحقق حماية المجتمع وضمان بيئة آمنة وصحية، وفق البيان.