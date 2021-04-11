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العراق.. نزاعات عشائرية مسلحة في بغداد والمثنى ومقتل شخص في ميسان

Category: أمـن

Date: 2021-04-11T20:34:41+0000
العراق.. نزاعات عشائرية مسلحة في بغداد والمثنى ومقتل شخص في ميسان

شفق نيوز / أفادت مصادر أمنية عراقية، يوم الأحد، بحدوث نزاعات عشائرية في محافظتي بغداد والمثنى، فيما أشارت إلى مقتل شخص في محافظة ميسان، جراء خلاف عشائري آخر.

مصدر أمني، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "نزاعا عشائريا حدث في منطقة الزعفرانية حي الوليد محلة (٩٦٦) جنوب شرقي العاصمة بغداد، بين عشيرتي (كنانة) و(دليم)".

وأوضح المصدر، أن النزاع شهد استخدام أسلحة خفيفة من كلا العشيرتين، دون حدوث أضرار أو خسائر بشرية".

وفي السياق، أشار مصدر في شرطة محافظة المثنى، إلى أن "نزاعا عشائريا بين عشيرتي (آل زويد) و(آل غانم) إثر مقتل أحد تجار المخدرات في أراضي عشيرة (آل غانم)".

وأكد المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "(دكه عشائرية) أجريت على منزل الشيخ (نوري عزارة) شيخ عموم (آل غانم) بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

من جانبه أفاد مصدر في شرطة محافظة ميسان، لوكالة شفق نيوز، بأن "مواطنا قتل بعد تعرضه لطلقات نارية في احدى المناطق السكنية وسط العمارة مركز المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن عملية القتل حدثت إثر خلاف عشائري، فيما تواصل قوات الأمن عملية البحث عن المتورطين بهذه الجريمة".

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