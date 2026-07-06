العراق مهدد بخسارة منظومة دفاع جوي كورية بسبب تأخر التمويل

شفق نيوز- بغداد

حذر رئيس كتلة "منتصرون" النيابية فالح الخزعلي، يوم الاثنين، من احتمال خسارة العراق عقد منظومة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية، بعد تلقي بغداد إشعاراً رسمياً من سيؤول يفيد بإمكانية بيع المنظومة إلى دولة أخرى في حال عدم تسديد الدفعات المالية المتبقية.

وقال الخزعلي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الدفاع كانت قد وقعت في وقت سابق عقداً مع كوريا الجنوبية لتجهيز العراق بمنظومة دفاع جوي، بقيمة تبلغ مليارين و700 مليون دولار".

وأوضح أن "الحكومة العراقية سددت دفعة أولى بقيمة 500 مليون دولار، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي خلال عام 2025، إلا أن قلة التمويل وعدم توفر التخصيصات المالية أديا إلى تأخير استكمال الدفعات".

وأضاف أن "الحكومة الكورية الجنوبية أبلغت العراق رسمياً بأنها ستتجه إلى بيع المنظومة إلى دولة أخرى إذا لم تُسدد الحكومة العراقية المبلغ المتبقي من قيمة العقد".

وكان مصدر حكومي عراقي كشف في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 عن التعاقد مع كوريا الجنوبية لشراء نظام دفاع جوي، لافتاً إلى أن الصفقة تضم شراء 8 بطاريات بقيمة 2.63 مليار دولار.

وأشار حينها إلى أنه "إذا نجح العراق في تسديد قيمة المنظومة الدفاعية التي ستصل إلى البلاد، فإن كوريا الجنوبية ستسلم باقي البطاريات الدفاعية تباعا وخلافه قد تفشل الصفقة".