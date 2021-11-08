العراق.. مكافحة المتفجرات تعالج عشرات العبوات والمقذوفات خلال 72 ساعة

شفق نيوز / أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، معالجة عشرات العبوات الناسفة والمقذوفات والأجسام الغريبة في بغداد وخمس محافظات خلال (72) ساعة الماضية.

في العاصمة بغداد، عالجت المديرية رمانة يدوية دفاعية مرمية في قطعة أرض مهيئة للبناء متروكة، وتم رفع الرمانة من قبل الخبير وفق الإجراءات القياسية في منطقة أبو دشير شارع الزيتون المنطقة الزراعية.

في الديوانية، تمكنت مديرية مكافحة المتفجرات من معالجة رمانة مسلحة صوتية ضمن منطقة الحي العسكري الثاني، بالإضافة إلى معالجة مقذوف حربي عيار 155 ملم ضمن الطريق السريع منطقة العبايجي.

وفي صلاح الدين، عالجت أجهزة المديرية عبوة ناسفة محلية الصنع عبارة عن صاروخ اس بي جي ناين من مخلفات المجاميع الإرهابية، بالإضافة إلى معالجة قنبرة هاون عيار ١٢٠ ملم من مخلفات تنظيم داعش الارهابي ضمن قضاء بيجي باتجاه جزيرة ناحية الصينية، ومعالجة متساقط طائرات نوع عنقودي عدد1 ضمن قضاء العلم قرية تل الصيباط، ومعالجة صاروخ ضد الدبابات من عيار ١١٥ ملم ضمن حي ١٠٠ دار في مركز مدينة تكريت.

أما في محافظة نينوى، فإن مديرية المكافحة عالجت صاروخين من مخلفات داعش الارهابي ضمن منطقة حاوي الجوسق في الجانب الأيمن من الموصل، وكذلك صاروخ قاذفة آر بي جي مع رمانة يدوية عدد ٢ ضمن الجانب الأيمن منطقة باب الطوب، فضلاً عن معالجة قذيفة مدفع عيار ١٥٥ ملم من مخلفات داعش ضمن الجانب الأيمن منطقة الهرمات.

في الأنبار، إذ عالجت المديرية عبوات ناسفة عبارة عن جلكانات وعددها (45) عبوة من مخلفات داعش ضمن معمل الاسفلت التابع إلى قضاء عنه، وكذلك معالجة مقذوف نمساوي عيار 155ملم عدد (4) ورأس صاروخ موجه عدد (2)، وقالب TNT عدد (2) وقداحة كهربائية عدد (4) من مخلفات داعش ضمن منطقة وادي الكصر.

وأخيراً في البصرة، حيث عالجت فرق مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية، رمانة يدوية (دفاعية) ضمن منطقة حي الجهاد دور الشرطة.