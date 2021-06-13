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العراق.. مكافحة المتفجرات تستحدث قسما لتفكيك العبوات تحت الماء

Category: أمـن

Date: 2021-06-13T12:08:24+0000
العراق.. مكافحة المتفجرات تستحدث قسما لتفكيك العبوات تحت الماء

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية - مديرية مكافحة المتفجرات، يوم الاحد، استلام زوارق نهرية حديثة اختصاصية لمكافحة المتفجرات ( معالجة العبوات تحت الماء) من الحكومة الفرنسية.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن هذه المبادرة تأتي بعد اختتام مجموعة من الدورات الاختصاصية التي أقيمت في فرنسا والعراق بدأت عام 2017 واختتمت هذا اليوم اخرها دورة قيادة الزوارق السريعة.

وأشار إلى أن "هذا الدعم لمشروع التنظيم الجديد لقدرات خبراء معالجي العبوات الناسفة تحت الماء بفضل توزيع أفضل للفرق المختصة حفاظاً على أمن البلد".

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