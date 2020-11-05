العراق.. مكافحة الارهاب تطيح بـ10 إرهابيين بينهم قياديون

Category: أمـن

Date: 2020-11-05T16:56:12+0000

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، يوم الخميس، عن القاء القبض على 10 ارهابيين بينهم قيادات بعمليات متفرقة لجهاز مكافحة الارهاب.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مكافحة الإرهاب ومنذ اليوم الثاني من الشهر الجاري نفذ حملة كبرى لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، تمكنت خلالها ابطال الجهاز من إلقاء القبض على ٣ إرهابيين في مدينة الرمادي".

واضاف "وفقاً لمعلومات دقيقة أدلى بها احد العناصر الإرهابية، تم القاء القبض على القيادي الإرهابي ( ع. س) والذي كان يعمل مرافقاً للإرهابي المقبور ( شاكر وهيب)".

وتابع رسول "خلال اليومين الرابع والخامس من الشهر الجاري أيضاً، خرجت قوتين من ابطال جهاز مكافحة الإرهاب، وتمكنتا من القاء القبض على ٦ عناصر إرهابية في مناطق "الطارمية وعنه والفلوجة والمشاهدة" ، حيث أصبح عدد الملقى القبض عليهم (١٠) إرهابيين في غضون ثلاثة أيام فقط".

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