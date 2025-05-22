العراق.. مقتل شخصين بنزاع أحدهما عشائري والآخر على أرض

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، يوم الخميس، بمقتل شخص بسبب نزاع عشائري قديم، فيما أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، مقتل شخص إثر نزاع على أرض زراعية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بـ"مقتل شخص في قضاء شط العرب مقاطع 37 بمحافظة البصرة بسبب نزاع عشائري قديم".

إلى ذلك، أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين في بيان ورد للوكالة، "السيطرة على حادث مشاجرة غرب قضاء الدجيل الجزيرة جنوب المحافظة، إثر نزاع على أرض زراعية تسبب بجريمة قتل".

وأكدت الشرطة، إلقاء القبض على المجرمين، وصدقت اعترافاتهم قضائياً، وتم إحالتهم للمحاكم "لينالوا جزاءهم العادل وفق أحكام المادة 406/1 من قانون العقوبات".