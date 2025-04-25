العراق.. مقتل شاب والعثور على جثة واعتقال أحد سائقي وزير التربية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، باعتقال أحد سائقي وزير التربية العراقي إبراهيم نامس الجبوري، بسبب إطلاق النار لمضايقة إحدى السيارات، وذلك في منطقة الوزيرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت مساء اليوم، القبض شخص يعمل ضمن الكادر الخاص بسائقي وزير التربية، أثناء قيادته عجلة نوع تاهو وقيامه بإطلاق النار في الفضاء لمضايقة عجلة أخرى في منطقة الوزيرية".

ولم يذكر المصدر تفاصيل أخرى عن الحادث، وطبيعة المشكلة التي حدثت بين السائق مطلق النار، وصاحب العجلة الثانية.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في ذي قار للوكالة، بمقتل شاب في الثلاثينيات من عمره، رمياً بالرصاص في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة.

ولفت المصدر إلى أن "دوافع ارتكاب الجريمة هو خلاف عشائري سابق بين الضحية الشاب، ومطلق النار"، مبيناً أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأوضح أن "القوات الأمنية نقلت جثة الشاب إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث من أجل الوصول إلى الجاني".

أما في ميسان، فقد أفاد مصدر أمني بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية محترقة بالكامل في ظروف غامضة ضمن منطقة الحي الجامعي وسط محافظة ميسان.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الجثة وجدت إلى جانب دراجة نارية إيرانية الصنع، وجرى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لكشف ملابسات الحادثة".