العراق.. مقتل شاب بطريقة بشعة والقبض على 5 متهمين بجرائم مختلفة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الاثنين، بمقتل شاب بالسكاكين و"الطبر" بمشاجرة وسط المحافظة، فيما تم إلقاء القبض على خمسة متهمين بالإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والترويج لحزب "البعث" المحظور في بغداد وميسان وكربلاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العشرينيات من عمره قتل على يد مجموعة أشخاص طعناً بالسكاكين والطبر حتى قطعوا يده، بقضاء الكوفة مركز محافظة النجف".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث للتعرف على الجناة وتمكنت من الوصول إليهم واعتقالهم بعد ساعة من ارتكاب الجريمة".

إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مفارزها ألقت القبض على أربعة مطلوبين للقضاء وفق أحكام المواد 4 إرهاب، و28 مخدرات، والمادة التاسعة المتعلقة بحزب "البعث" المحظور، في محافظات بغداد وميسان وكربلاء، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء.

بدورها أفادت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن قوة من اللواء الخامس بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري مع مفرزة من مديرية مكافحة مخدرات الكرخ، ألقت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 28 مخدرات في منطقة الحرية ببغداد، وضبطت بحوزته مسدس، وكمية من مادة الكريستال المخدرة، و25 حبة مخدرة، وأكياس للتعبئة، وأدوات للتعاطي، ومبلغ مالي قدره سبعة ملايين و550 ألف دينار عراقي، وثلاثة آلاف دولار أمريكي، وتم إحالته مع المواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة.