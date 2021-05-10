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العراق.. مطالبات بـ"نفير عام" وحملات أمنية واسعة لكبح نشاط داعش

Category: أمـن

Date: 2021-05-10T06:57:56+0000
العراق.. مطالبات بـ"نفير عام" وحملات أمنية واسعة لكبح نشاط داعش

شفق نيوز / طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، يوم الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإعلان الاستنفار العام، وإطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش والقضاء عليه.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجرائم الوحشية لعصابات داعش الإرهابية في العديد من محافظات العراق وقتلهم المدنيين وترويعهم والهجمات المتتالية ضد القوات الأمنية والتي كان آخرها استشهاد وجرح عدد من القوات الأمنية في قاطع عمليات مدينة سامراء، تحتاج لموقف حازم من القوات الأمنية لإيقافها".

وأضاف الغراوي، أن "توالي هذه الهجمات يؤكد أن عصابات داعش الإرهابية مازالت نشطة وهذا يستدعي مطالبة القائد العام للقوات المسلحة بإعلان حالة الاستنفار الأمني وملاحقة هذه العصابات الإجرامية والقضاء عليها".

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