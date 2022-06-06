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العراق.. مطالبات بتطهير معقل "أبو مصعب الزرقاوي"

Category: أمـن

Date: 2022-06-06T14:13:22+0000
العراق.. مطالبات بتطهير معقل "أبو مصعب الزرقاوي"

شفق نيوز/ طالب مسؤول محلي في ديالى، يوم الاثنين، بتطهير بلدة الهاشميات التابعة لناحية هبهب (12كم شمال غرب بعقوبة)، معقل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي، من بؤر متخفية تشكل خطراً دائماً على أمن واستقرار المحافظة .

وأوضح مدير ناحية هبهب، حسن شلال المعموري، أن هذه المطالب تأتي على خلفية تعرض إرهابي استهدف نقطة أمنية في منطقة (الهاشميات) التابعة للناحية.

وأضاف المعموري، أن "منطقة الهاشميات مازالت تحوي بؤراً نائمة للتنظيمات الإرهابية وحواضن خفية تتطلب جهودا استخبارية نوعية لانهاءها واجتثاثها وعدم الاكتفاء بالتعزيزات الأمنية ونقاط المرابطة".

وأشار إلى أن "الجهد الاستخباري النوعي، هو الحل الأمثل لتطهير الهاشميات والمناطق المشتبه بها من بؤر الإرهاب المتخفية"، مردفاً بالقول "بؤر الإرهاب عاجزة عن الظهور علنا وتتربص لهجمات الغدر اللصوصية إلا أنها خطر يجب معالجته، قبل تمدده إلى المناطق الآمنة في أطراف ناحية هبهب".

يذكر أن أطراف ناحية هبهب، كانت معقلا لزعيم تنظيم القاعدة "أبو مصعب الزرقاوي" والذي قتلته القوات الأمريكية، بغارة جوية في أطراف ناحية هبهب عام 2006.

وكانت الناحية، بؤرة ساخنة لتنظيم القاعدة خلال الأعوام الممتدة 2006-2008 قبل تطهيرها بعمليات أمنية شاملة، أطلق عليها حينها "بشائر الخير".

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