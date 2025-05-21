العراق.. "مختل" يقتل طفلاً وغرق شاب وإصابة 3 أشخاص بحادث سير

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل طفل بعدة طعنات على يد "مختل عقلياً"، والعثور على جثمان شاب غريق، وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير، في محافظات نينوى وصلاح الدين وبابل.

وعن حادث مقتل الطفل، ذكر مصدر أمني في نينوى، أن قوة من شرطة المحافظة ألقت القبض على شاب "مختل عقلياً" أقدم على قتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات طعناً بسكين، في منطقة السادة بعويزة شمال مدينة الموصل.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع قرب محل لذبح الدجاج الحي يعود لشقيق القاتل، حيث كان الأخير متواجداً هناك، وفور مرور الطفل من أمام المحل قام بطعنه عدة مرات باستخدام سكين كان بحوزته، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأضاف المصدر، أن قوات الشرطة تحركت على الفور إلى موقع الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهم ونقله إلى أحد المراكز الأمنية لاستكمال التحقيقات، فيما تم نقل جثة الطفل إلى دائرة الطب العدلي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وإلى محافظة بابل، أشار مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إلى عثور مفارز الشرطة على جثة شاب غريق متوفٍ في شط الحلة، وتم نقل الجثمان بواسطة إحدى سيارات الإسعاف إلى مستشفى الإمام الصادق التعليمي، وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، ولم يتم التعرف على هويته لغاية الآن.

أما عن حادث السير، فقد أفاد مصدر في شرطة مرور محافظة صلاح الدين، بوقوع حادث سير خطير أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين، وسقوط صهريج لنقل الوقود في نهر دجلة من أعلى جسر تكريت – العلم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الصهريج فقد توازنه أثناء عبوره الجسر، ما أدى إلى اصطدامه بعدة مركبات وسقوطه في النهر، مشيراً إلى أن "الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة، جرى نقلهم إلى مستشفى تكريت التعليمي لتلقي العلاج".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال الصهريج من النهر بعد ساعات من الحادث، بينما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً لمعرفة أسبابه، وسط ترجيحات أولية تفيد بخلل ميكانيكي أو سرعة زائدة".

ويُعد جسر تكريت – العلم من المعابر الحيوية التي تشهد حركة مرورية كثيفة بين جانبي محافظة صلاح الدين باتجاه كركوك، ما يزيد من احتمالية الحوادث في ظل غياب إجراءات السلامة الكافية، بحسب مراقبين.