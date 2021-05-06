العراق ما قبل الأخير في قائمة أكبر القوات الجوية بالشرق الاوسط

شفق نيوز/ حل العراق في المرتبة ما قبل الأخيرة في تسلسل القوات الجوية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، فيما تصدرت تركيا القائمة.

ويقيم موقع غلوبال فاير باور، المختص بالشأن العسكري للدول، القوات الجوية للدول من حيث امتلاك عدد الطائرات، وهو لا يعني بالضرورة التفوق في الجو، بل هناك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بالاعتبار في حال تحديد مدى قوة سلاح الجو وكفاءته، من أهمها مستوى الحداثة والتطور ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذه الطائرات.

ويشمل التقييم أعداد الطائرات المقاتلة، والاعتراضية، والنقل العسكري، المهام الخاصة، وطائرات التدريب المتقدمة، والمروحيات.

وبحسب الموقع فقد احتلت تركيا المرتبة الأولى في الشرق الأوسط من حيث العدد، بـ1056 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك بشكل بسيط على مصر التي كان سلاح الجو لديها يحتل المرتبة الأولى العام الماضي ليأتي تصنيفها في المرتبة الثانية هذا العام بـ1053 طائرة حربية.

وفي المرتبة الثالثة حلت المملكة العربية السعودية بـ889 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك على إسرائيل التي جاء ترتيبها في المرتبة الرابعة بـ595 طائرة حربية، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة بـ552 طائرة متنوعة.

وجاءت الجزائر في المرتبة السادسة بـ551 طائرة حربية، متقدمة بذلك على إيران التي جاء تصنيفها في المرتبة السابعة بـ516 طائرات متنوعة.

وفي المرتبة الثامنة تأتي سوريا التي تمتلك 462 طائرة، فيما احتل العراق المرتبة التاسعة بعدد طائرات يصل إلى 350 طائرة، وجاءت الأردن في المرتبة العاشرة بعدد 261 طائرة متنوعة.