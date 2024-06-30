العراق في المرتبة الـ 11 بين الدول الأكثر تضررا من الإرهاب

شفق نيوز/ أفاد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم الأحد، ان العراق احتل المرتبة الثانية بعد سوريا بين الدول الأكثر تضررا من الإرهاب حسب مؤشر الإرهاب العالمي.

وذكر الغراوي في تقرير صادر عن المركز اليوم، أن سوريا، احتلت المركز الأول عربيا والخامس عالمياً ضمن الدول الاكثر تضررا من الإرهاب حول العالم بـ7.890 نقطة، تلاها العراق في المرتبة الثانية عربيا والـ 11 عالميا بـ 7.078 نقطة، فيما جاءت بعده بوركينا وباكستان.

واضاف ان ضحايا الارهاب من القتلى والجرحى منذ عام 2016 ولغاية الان بلغ حوالي 600 ألف شخص مدني وعسكري .

ونقل التقرير عن الغراوي قوله، إن العراق بدأ يتعافى من آثار الارهاب اذا انخفضت العمليات والخروقات الارهابية بنسبة 90٪؜ في عام 2024 مقارنة بعام 2015 .

الغراوي دعا الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة الى اطلاق عملية نوعية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش والقضاء عليها، وإعلان العراق دولة خالية من الإرهاب، وتكثيف الجهود مع الدول في إطار مكافحة الإرهاب، واعتماد يوم العاشر من شهر حزيران / يونيو من كل عام يوما وطنيا لمكافحة الإرهاب استذكارا منه لتخليد ضحايا الإرهاب.