العراق: أغلقنا 77 مقراً للمعارضة الكوردية الإيرانية وسلّمنا اسلحتها للبيشمركة

شفق نيوز/ ذكر مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، أن السلطات في البلاد أغلقت نحو 80 مقرا للأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة التي كانت موجودة في الحدود المحاذية لإيران من جهة اقليم كوردستان، كاشفا عن تسليم الاسلحة الثقيلة لتلك الاحزاب الى قوات البيشمركة.

وقال الأعرجي في لقاء خاص مع التلفزيون الايراني الرسمي الذي بثته اليوم في تقرير له: أغلقنا 77 مقرأ للمعارضة الكوردية الايرانية على الحدود المشتركة و سلمنا المقرات الى قيادة حرس الحدود.

وأضاف أنه تم نقل اعضاء هذه الجماعات الى 6 مخيمات، 4 في اربيل و اثنان في السليمانية، مردفا بالقول، إن العمل جار من أجل التنسيق مع الامم المتحدة لاعادة توطينهم في بلد ثالث.

كما أشار الأعرجي، إلى تسليم الاسلحة الثقيلة لتلك الأحزاب الى قوات البيشمركة، مشيدا بتعاون اقليم كوردستان بهذا الملف والذي وصفه بـ"الجيد للغاية".

وعن المقرات التي تم إخلاؤها وتسليمها الى قوات حرس الحدود العراقي، قال مستشار الأمن القومي، إن المقرات التي لا يمكننا ارسال حرس الحدود اليها تم تفجيرها لكيلا تكون ممرا لتهريب المخدرات ومقرا لتمركز بعض المجاميع المسلحة.