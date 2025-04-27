العراق.. ضبط 15 كيلوغراما من الكبتاغون والحشيش خلال تهريبها عبر نهر الفرات

شفق نيوز/ أعلنت قوات حرس الحدود، يوم الأحد، عن ضبط 11 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون و4 كيلوغرامات من "الحشيش"، كانت موضوعة بعبوات بلاستيكية، في مجرى نهر الفرات.

وقالت القوات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفوج الثاني في لواء مغاوير الحدود، تمكن من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة الباغوز".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن ضبط (11) كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة، إضافة إلى (4) كيلوغرامات من مادة الحشيش، حيث كانت المواد موضوعة داخل عبوات بلاستيكية محكمة الإغلاق، في محاولة لتمويهها وتهريبها عبر مجرى نهر الفرات، حيث تم تنظيم محضر ضبط اصولي بحق المضبوطات وتسليمها للجهات المختصة".