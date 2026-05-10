العراق.. ضبط "ماريجوانا" واعتقال سارق أجنبي وإنقاذ فتاة من الانتحار

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الأحد، تنفيذ عمليات أمنية متفرقة أسفرت عن الإطاحة بتاجر مخدرات وضبط 3 كيلوغرامات من مادة "الماريجوانا"، واعتقال متهم أجنبي بسرقة أموال في ديالى، إضافة إلى إنقاذ فتاة حاولت الانتحار في نهر الكوفة بمحافظة النجف.

وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن مديرية شؤون مخدرات كركوك، بالتعاون مع مكافحة مخدرات السليمانية، نفذت عملية استخبارية أسفرت عن ضبط 3 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا وإلقاء القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة.

وأضافت أن العملية جاءت بعد متابعة وتحريات قادت القوة الأمنية من كركوك إلى السليمانية، حيث جرى تحديد موقع إخفاء المخدرات داخل أحد الهياكل السكنية، وضبطها مع المتهم وفق أوامر قضائية.

وفي ديالى، أعلنت قيادة الشرطة أن مفارز شعبة مكافحة إجرام بهرز، بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية، ألقت القبض على متهم أجنبي الجنسية بعد تعقبه في بغداد بمنطقة شارع المغرب.

وأوضحت القيادة أن المتهم اعترف بسرقة مبلغ مالي يعود لأحد المواطنين في ناحية كنعان بمحافظة ديالى، وتم عرضه أمام قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي النجف، أعلنت قيادة الشرطة إنقاذ فتاة بعد إقدامها على رمي نفسها في حوض نهر الكوفة، مشيرة إلى أن مفارز الشرطة النهرية تدخلت بسرعة وتمكنت من إنقاذها ومنع تعرضها للغرق.