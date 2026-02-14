العراق سادس أقوى جيوش الشرق الأوسط لعام 2026

شفق نيوز- بغداد

حلّ العراق في المرتبة السادسة ضمن تصنيف أقوى دول الشرق الأوسط من حيث القوة العسكرية لعام 2026، بحسب مؤشر "غلوبال فاير بور" المتخصص بالشؤون الدفاعية، والذي يعتمد عشرات المعايير المتعلقة بحجم القوات والقدرات القتالية واللوجستية والإنفاق العسكري.

وجاءت تركيا في صدارة الترتيب الإقليمي، تلتها إسرائيل في المرتبة الثانية، ثم إيران ثالثاً وحلّت مصر رابعاً، فيما جاءت السعودية في المرتبة الخامسة.

أما المراتب التالية فكانت من نصيب الإمارات سابعاً، وقطرثامناً، والأردن تاسعاً، والبحرين عاشراً ضمن القائمة.

ويستند التصنيف إلى أكثر من 60 مؤشراً عسكرياً واقتصادياً ولوجستياً، دون احتساب القدرات النووية، ما يجعله معياراً نسبياً لقياس القوة العسكرية بين الدول.