العراق.. خال يقتل أبن شقيقته والعثور على جثة وإنقاذ شبان من الغرق

شفق نيوز- ذي قار/ نينوى/ دهوك

أفادت 3 مصادر، يوم الجمعة، بإقدام خال على قتل أبن شقيقته في ذي قار، والعثور على جثة شاب جنوبي دهوك، فضلاً عن إنقاذ 4 شبان من الغرق شمالي كركوك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً في العشرينات من عمره أقدم على قتل أبن شقيقته بواسطة (إغراقه في الماء)، أثناء ممارسة السباحة في أحد الأنهر بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وأضاف أن "دوافع الجريمة كانت بسبب خلاف على دراجة هوائية".

من جانبه، أفاد مصدر حكومي، بالعثور على جثة شاب نازح من قضاء سنجار في قرية كمونة على بحيرة سد الموصل جنوب دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الشاب كان قد غادر منزله منذ يوم أمس ولم يعد، الأمر الذي دفع ذويه الى ابلاغ الجهات الحكومية والشرطة لتباشر فرق البحث عمليات التفتيش عنه، مبيناً أن أحد الصيادين عثر على الجثة بعدما علقت في شبكته أثناء ممارسته الصيد في البحيرة.

في غضون ذلك، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن رجلا يبلغ من العمر 57 عاماً لقي مصرعه غرقاً في نهر الخابور قرب قرية دولا التابعة لإدارة زاخو المستقلة.

وقال المصدر، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال الجثة بعد عمليات بحث ونقلتها الى دائرة الطب العدلي في زاخو لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

إلى ذلك، أفاد مصدر في الشرطة النهرية في محافظة كركوك، بإنقاذ أربعة شبان من الغرق في منتجع التون كوبري السياحي شمالي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر مفرزة النجدة النهرية تدخلوا بشكل سريع عقب تلقيهم نداء استغاثة، وتمكنوا من انتشال الشبان وإسعافهم في الموقع، قبل نقل بعضهم لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتشهد المناطق النهرية والمنتجعات السياحية في كركوك إقبالاً متزايداً خلال فصل الصيف، ما يدفع الجهات المختصة إلى تجديد الدعوات للمواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب السباحة في المناطق العميقة أو غير المخصصة للسباحة.