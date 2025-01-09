العراق.. إحباط تهريب كميات كبيرة من الليرة السورية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في الشرطة العراقية، مساء الخميس، بضبط شاحنة محملة بمبالغ كبيرة من الليرة السورية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من شرطة كركوك وبعد تلقيها معلومات استخبارية عن وجود كميات كبيرة من العملة السورية موجودة على متن شاحنة وبكميات كبيرة، نصبت كميناً للشاحنة على طريق كركوك – السليمانية (25كم شمال كركوك)".

وأوضح المصدر، أن "الشاحنة كانت قادمة من القائم في الأنبار، باتجاه السليمانية، وتم ضبط الشاحنة من قبل فريق مختص، ويجري جرد المبلغ المهرب، بعد اعتقال سائقي الشاحنة ونقلهم الى مقر احتجاز".