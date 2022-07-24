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العراق ثالث أكبر مستورد للأسلحة الكورية الجنوبية خلال 5 سنوات

Category: أمـن

Date: 2022-07-24T09:15:07+0000
العراق ثالث أكبر مستورد للأسلحة الكورية الجنوبية خلال 5 سنوات

شفق نيوز/ أعلن بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي، يوم الأربعاء، أن العراق احتل المرتبة الثالثة بين أكبر الدول إستيراداً للأسلحة الكورية الجنوبية خلال خمس سنوات.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن البنك الذي أصدر تقرير "خصائص صناعة الأسلحة وإستراتيجية تصديرها"، ان صادرات الأسلحة الكورية في الفترة من العام 2017 إلى 2021 ازدادت بنسبة 176.8% بالمقارنة مع السنوات الخمس التي سبقتها".

وأضافت أن "صادرات الأسلحة الكورية سجلت العام الماضي رقما قياسيا في تاريخها، متجاوزة قيمتها 7 مليارات دولار (نحو 9 ترليونات و200 مليار وون) بفضل زيادة الصادرات مثل مدافع الهاوتزر الذاتية الدفع من طراز "كيه-9"، والفرقاطات، وطائرات التدريب المتقدمة الكورية من طراز T-50 وغيرها".

كما أشارت الوكالة إلى أن "الدول الرئيسية التي تصدر إليها كوريا كانت تركيا (28%)، وإندونيسيا (27%)، والعراق (23%) (من العام 2012 إلى 2016) ، فيما كانت الدول الرئيسية تمثلت في الفلبين (16%)، وإندونيسيا (14%)، والمملكة المتحدة (14%) على التوالي خلال الفترة بين( عامي 2017 و2021)".

وأوضحت أن "السفن العسكرية كانت إحدى الأسلحة الأكثر مبيعا لتشكل 68% خلال السنوات الخمس الماضية، وتليها المدافع بـ19%، والطائرات بـ12% على التوالي".

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