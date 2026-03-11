العراق ثالث أكبر دولة عربية في عدد الطائرات المسيرة

شفق نيوز- متابعة

حلّ العراق في المرتبة الثالثة عربياً من حيث امتلاك الطائرات المسيرة، بحسب بيانات حديثة نشرها موقع "Worldostats" لعام 2026.

وتصدرت السعودية القائمة بـ600 طائرة مسيرة، تلتها مصر في المرتبة الثانية بـ372 طائرة، ثم العراق ثالثًا بـ369 طائرة، والأردن رابعاً بـ366 طائرة، والإمارات خامساً بـ363 طائرة.

وجاءت قطر سادساً بـ360 طائرة، والكويت سابعاً بـ357 طائرة، والجزائر ثامناً بـ240 طائرة، والمغرب تاسعاً بـ237 طائرة، وتونس عاشراً بـ234 طائرة.

ويعكس هذا الترتيب زيادة الاهتمام بالدفاع الجوي والتقنيات الحديثة في المنطقة العربية، مع تصدر السعودية والمراكز المتقدمة لكل من مصر والعراق والأردن.