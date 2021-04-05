العراق .. توقيف 22 متهما وضبط 18.2 ألف حبة مخدرة والعثور على جثة متفسخة

شفق نيوز / أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الاثنين، توقيف 22 متهما وضبط 18.2 ألف حبة مخدرة، فضلا عن العثور على جثة متفسخة، في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكرت وكالة شؤون الشرطة، التابعة لوزارة الداخلية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها ألقت القبض على (22) متهما، وضبطت (18209) حبات مخدرة في مناطق مختلفة من البلاد".

إلى ذلك، أكد قائد قاطع عمليات ديالى، طالب الموسوي، "العثور على جثة متفسخة داخل مضافة في زور الاصلاح قرب ناحية جلولاء (٧٠كم) شمال شرق بعقوبة".

وأشار الموسوي، إلى أن "الجثة سيتم ارسالها إلى دائرة الطب العدلي، وبعدها يتم الإعلان عن هويتها".