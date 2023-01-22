العراق.. تكليف قائدين بمهام حدودية في "الخط الصفري"

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بتكليف ضابطين رفيعين في وزارة الداخلية العراقية، بمهام حدودية، في المنطقة الشمالية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "أوامر صدرت بتكليف (العميد / حسـن حميـد محمد) بمهـام آمر لواء 21 المنطقة الأولى، و(العميد / شوكت محمـد سلمان) بمهام آمر لواء حدود 3 المنطقة الأولى، ضمن المنطقة الشمالية".

يأتي ذلك، ضمن خطوات السلطات الأمنية العراقية، لمسك "الخط الصفري" لحدود إقليم كوردستان، مع كل من تركيا وإيران، لوقف هجمات البلدين داخل أراضي البلد.

وتؤكد القيادة العامة للقوات المسلحة، مضي قوات حرس الحدود في الانتشار بالحدود المحاذية مع تركيا وإيران، ضمن إقليم كوردستان.