العراق.. تحذير لمستخدمي مواقع التواصل يتعلق بالصور والفيديوهات

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية، يوم السبت، عن إجراءاتها لتقويض جرائم الابتزاز الإلكترونية، وبينما أكدت تراجع هذه الجرائم مقارنة بالأعوام الماضية، وجهّت رسالة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتحصين أنفسهم من الاختراقات الإلكترونية.

وقال مدير قسم محاربة الشائعات في الوزارة، العميد نبراس محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية تولي اهتماماً كبيراً بالجرائم الإلكترونية وخاصة الابتزاز الإلكتروني، لذلك اتخذت جملة من الإجراءات لمحاربتها".

وأوضح محمد، "ومن هذه الإجراءات وضع خطوط ساخنة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات، وسرعة التعامل معها بالاعتماد على وسائل فنية حديثة لتعقب المجرمين".

وتابع، "كما عملت وزارة الداخلية على صقل مهارات ضباط ومسؤولي التحقيق بالجرائم الإلكترونية، وذلك عبر زجهم بدورات داخل وخارج البلاد، فضلاً عن الاعتماد على مختصين، ما أدى إلى تطوّر الإجراءات التحقيقية".

وبيّن محمد، "ونتيجة لهذه الإجراءات الفعلية مع ارتفاع ثقافة الأمن السيبراني عند المواطنين، تراجعت الجرائم الالكترونية هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة"، كاشفاً أن "أعداد المُلقى القبض عليهم من المبتزين من قبل الدوائر المختصة بقسم مكافحة الإجرام والشرطة المجتمعية والأمن الوطني كبيرة".

وأكد، أن "للأسر، كان لها دور كبير في عملية محاربة الابتزاز الإلكتروني من خلال التقرب من الضحية والتعاون مع وزارة الداخلية والإبلاغ سريعاً لتقويض حالة الابتزاز".

وأشار مدير قسم محاربة الشائعات، إلى أن "فئة الشباب هي الأكثر استهدافاً بالجرائم الإلكترونية لكثرة استخدامها مواقع التواصل".

ولتقويض هذه الحالات دعا محمد المستخدمين إلى "حفظ الصور والفيديوهات الخاصة بجهاز غير متصل بالإنترنت، فهي الطريقة الأسلم للتحصين ضد الابتزاز الإلكتروني".

وأضاف، "وكذلك عدم الضغط على الروابط الوهمية التي عادة ما تجذب المستخدمين من خلال عنوان مشوّق للدخول إلى الرابط، ومن ثم تبدأ عملية التهكير والولوج إلى جهاز الهاتف".