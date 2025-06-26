العراق بصدد طرح بندقيتين محليتي الصنع للتسويق

شفق نيوز- بغداد

يعتزم معمل "السومري" العراقي للصناعات الحربية، تسويق بندقيتين من صنع محلي بمواصفات عالمية في قادم الايام.

وقال مدير المعمل غزوان آل عزاره في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، ان المعمل يقترب من الإعلان عن بندقية SAR-313 وهي تطوير جديد للبندقية العراقية "تبوك" لتصبح بندقية جديدة مطابقة للمواصفات العالمية وتشبه في أدائها وبنيتها بندقية (كرينكوف) الروسية الشهيرة.

وأضاف ان المعمل يقترب من إنتاج بندقية السومري SMR-5 التي تشبه السلاح M- 4 الاميركي لتعكس مكانة العراق في مجال الصناعة العسكرية بعد أن صمم بجودة عالية وتصنيع يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكد أن أسعار هاتين القطعتين تقل باضعاف عن ما يتم شراؤه من الاسواق العالمية، وبهذا يمكن للمعمل أن يوفر الكثير من الاموال على المؤسسات الامنية العراقية في حال التعاقد معه لشراء تلك القطع أو غيرها مستقبلاً.

وبيّن آل عزاره انه، تمكن من تأسيس معمل مسجل رسمياً وشريك اساسي ومهم لهيئة التصنيع الحربي والذي يسمح له بصناعة الاسلحة والقطع الحربية وتطويرها، فضلاً عن توفير فرص العمل للشباب والطلبة.

وأشار إلى أن المعمل يسعى الى ان يكون من بين 25 شركة عالمية الاولى التي تصنع وتورد السلاح الى دول العالم بحلول عام 2030 .