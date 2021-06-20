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العراق بالمركز الـ11 بين أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم

Category: أمـن

Date: 2021-06-20T06:14:17+0000
العراق بالمركز الـ11 بين أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم

شفق نيوز/ كشفت مجلة "CEOWORLD 2021" الامريكية للإحصاء، أن العراق يحتل المرتبة الـ11 بين أكبر مستوردي الاسلحة في العالم خلال خمس سنوات.

وقالت المجلة في تقرير لها خلال عام 2021 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "المملكة العربية السعودية، جاءت كأكبر مستورد للأسلحة الرئيسية بين عامي 2016 و 2020 ، وبنسبة 11٪ من السوق العالمية من أصل 40 دولة مدرجة بالجدول، تبعتها الهند بنسبة 9.5٪ من حصة السوق"، مبينة أن "مصر احتلت المركز الثالث وبنسبة 5.8%".

 واضافت ان "أستراليا كانت رابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، مع احتلال الصين المرتبة الخامسة، مشيرة إلى أن الجزائر جاءت سادسا وكوريا الجنوبية سابعا ومن ثم جاءت قطر ثامنا والإمارات العربية المتحدة تاسعا ومن ثم جاءت باكستان عاشرا".

ووفقا للمجلة فإن "العراق جاء بالمرتبة 11 وبنسبة 2.5 من حصة السوق"، مبينة أن "41% من استيرادات الاسلحة للعراق جاءت من امريكا".

وتابعت المجلة في تقريرها أن "واردات الشرق الأوسط من الأسلحة نمت بنسبة 25٪ خلال هذه الفترة، مدفوعة بشكل رئيسي بالمملكة العربية السعودية (+ 61٪) ومصر (+ 136٪) وقطر (+ 361٪)، بينما كان أكثر من نصف صادرات الأسلحة الفرنسية إلى مصر وقطر والهند".

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