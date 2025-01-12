العراق بالمرتبة 43 عالمياً.. تصنيف جديد لأقوى الجيوش في العالم

شفق نيوز/ كشف تصنيف جديد للقوة العسكرية حول العالم، يوم الأحد، عن ترتيب الجيوش من الأقوى للأضعف، فيما أشار إلى تقدم العراق مركزين واحتلاله المرتبة 43 عالمياً.

ووفقاً للتصنيف، فإنه اعتمد 60 عاملاً فردياً لتحديد درجة "مؤشر القوة"، كي يصل للقائمة النهائية لهذه الدول، أبرزها "قوة النيران العالمية" وعدد الوحدات العسكرية، والوضع المالي، والقدرات اللوجستية، والجغرافيا.

وحافظت الولايات المتحدة الأميركية على صدارة أقوى جيوش العالم في تصنيف مؤشر "غلوبال فاير باور" لسنة 2023، متبوعة بروسيا، رغم تعثرها في أوكرانيا، ثم الصين في المركز الثالث، بينما جاءت بعض الدول العربية في مراكز متقدمة في القائمة النهائية التي ضمّت 145 دولة.

وعلى المستوى العربي، تصدر الجيش المصري الذي حلّ بالمرتبة 19 عالمياً، يليه الجيش السعودي، فالجزائري ثم العراقي، وخامساً جيش دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالمقارنة مع التصنيف نفسه لعام 2024، نجد أن الدول الخمس الأولى هي نفسها، بينما تراجع الجيش التركي مرتبة واحدة للخلف، وكذلك الإيراني (من 15 إلى 16).

كما تراجعت مصر التي كانت في المرتبة 15، إلى 19 هذا العام، ليحل مكانها الجيش الإسرائيلي، فيما تراجعت السعودية مرتبة واحدة، من 23 إلى 24.

بينما تقدم الجيش العراقي درجتين، حيث كان عام 2024 في المرتبة 45 عالمياً، وفي 2025 احتل المرتبة 43، أما الجزائر فقد ظلت على نفس الدرجة لعامين متتالين 26.

وبالنسبة للجيش الإماراتي، فقد تراجع هذا العام بثلاث درجات، إذ كان في تصنيف 2024 لـ"لقوة النارية العالمية" في المرتبة (51)، وهذا العام 54.

أما شرق أوسطياً، فالجيش التركي هو الأقوى في المنطقة بحسب تصنيف "القوة النارية العالمية"، كما أنه التاسع عالمياً، يليه الجيش الإسرائيلي 15 عالمياً، ثم الإيراني 16 عالمياً.