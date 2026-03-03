العراق بالمرتبة السابعة عربياً في الإنفاق الدفاعي للعام 2026

شفق نيوز - بغداد

حلّ العراق في المرتبة السابعة عربياً ضمن قائمة أعلى الدول من حيث حجم الإنفاق الدفاعي للعام 2026، بإجمالي إنفاق بلغ 8.0 مليارات دولار، بحسب بيانات انفوكس.

ويعكس هذا الرقم استمرار العراق في تخصيص موارد لتعزيز قدراتها العسكرية في ظل التحديات الأمنية الإقليمية.

وتصدرت السعودية القائمة بإنفاق بلغ 63.9 مليار دولار، تلتها الجزائر بـ25.0 مليار دولار، ثم الإمارات بـ23.4 مليار دولار. وجاء المغرب في المرتبة الرابعة بـ16.1 مليار دولار، فيما حلت قطر خامساً بـ11.9 مليار دولار.

أما سلطنة عُمان فبلغ إنفاقها 8.3 مليارات دولار لتحل سادساً، تلاها العراق سابعاً، ثم الكويت ثامناً بـ7.9 مليارات دولار، ومصر تاسعاً بـ5.1 مليارات دولار، فيما جاءت الأردن عاشراً بإنفاق قدره 2.6 مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام تفاوت الأولويات الدفاعية بين الدول العربية، تبعاً لحجم الاقتصاد والتهديدات الأمنية المحيطة بكل دولة.